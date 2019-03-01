Все подарки от игорных порталов можно поделить на несколько вариантов. Сразу отметим, Бездепозитный бонус можно получить не во всех казино. Некоторые предлагают лишь приветственный пакет на первый депозит. Напомним, мы собрали лучшую коллекцию свежих интернет казино, которые делают подарки за регистрацию. Итак, бездепозитные бонусы в казино 2022 года – варианты:
• Бесплатные вращения (Free Spins) – ограниченное количество спинов в определенном видео слоте. Выдаются некоторыми казино в качестве подарка за регистрацию. Фриспины могут выдаваться и за другие действия. Пополнение счёта, участие в турнире или в качестве подарка.
• Денежные средства – более редкий вариант поощрения. Выдаются в редких казино, список игр ограничивается заведением. Получая деньги за регистрацию, необходимо соблюдать ограничения по максимальной ставке. Зачастую запрещаются игровые автоматы с прогрессивным джекпотом. Разумеется, вывести средства сразу нельзя. Необходим отыгрыш вагера.
Оба варианта выше, являются самыми популярными подарками за создание игрового счёта. В большинстве случаев выдаются бесплатные спины в слотах. Однако и с них можно получить солидный выигрыш.
Бездепозитные бонусы – это выгода и для онлайн казино, и для пользователя. По сути, это приветственный подарок, который привлекает внимание игрока к площадке. Бездепы – это кредиты, с помощью которых можно заработать первые денежные средства и даже сорвать достаточно большой куш. Пользователю не понадобится тратить собственные деньги, чтобы ознакомиться с ассортиментом развлечение.
Лучшие казино дарят бонусы, которые можно разделить на две группы:
Также в ряде онлайн казино предлагают комбинированные бонусы, которые состоят из денег и бездепозитных вращений.
Выдают бонусы за регистрацию, в рамках программ лояльности, на день рождения. Кроме того, казино проводят закрытые промоакции в мессенджерах и социальных сетях, где можно получить промокод и активировать бонусные средства без вложений.
Бонус за регистрацию – распространенный метод привлечения новых клиентов, который позволяет ознакомиться с ассортиментом игр без обязательств и рисков. Программы лояльности – это бездепозитные поощрения, которые выдают при достижении нового уровня в ВИП-программах. Бездеп на день рождения выдается раз в год. Размер бонуса обычно фиксирован и напрямую зависит от активности, которую проявлял пользователь в течение года.
Отыгрываются призы по вейджерам. Вейджер – это множитель, размер которого указывают в предложении о предоставлении бездепа. Например, если сумма бонуса равна 10 долларов, а вейджер – х10, чтобы получить деньги, пользователь должен делать ставки в размере минимум 500 долларов.
Топ казино с бонусами для пользователей составлялся с учетом множества факторов. Это:
В казино, представленных в рейтинге, можно без проблем регистрироваться и получать бонусы – риски для пользователя исключены. Рейтинг пригодится как новичкам, так и опытным игрокам. В нем можно выбрать честное казино, гарантирующее финансовую безопасность и быстрые выплаты. Кроме того, на сайтах предлагаются выгодные бездепы или реализуются программы лояльности.
На этой площадке пользователь становится полноценным участником клуба и получает возможность прокачивать аккаунт по рангам. Чем выше активность игрока, тем быстрее он продвигается по рангам и получает больше бонусов. Основная награда на сайте – бездепозитный бонус. При первом пополнении на бонусный счет начисляется до 100% от суммы депозита. При последующих трех пополнениях – до 50% от суммы. Призы отыгрываются по вейджеру х40. Обычно это конкретное количество спинов с фиксированным размером ставки.
Казино придерживается интересной бонусной политики, разработанной специально для привлечения новых игроков и удержания постоянных клиентов. На площадке предлагается восемь бонусов, в том числе кэшбек. Игроки могут получить бездеп за регистрацию. Это 40 фриспинов с вейджером х30. Срока отыгрыша нет. Также интернет-казино возвращает кэшбек до 10, который считается от суммы проигранных денежных средств. Возврат имеет вейджер х5, срока отыгрыша также нет.
На площадке предусмотрена многоуровневая бонусная система. Подарки предлагаются и новичкам, и постоянным пользователям. Чтобы получить доступ к клубу, нужно пройти регистрацию. При этом пользователь должен быть совершеннолетним. После регистрации в личном кабинете открывается большой перечень промо предложений. Сумма приветственного бонуса составляет 10-500 долларов на первые четыре вклада. Кроме того, здесь каждую неделю обновляются акции с фриспинами. Игрок может постепенно повышать статус и получать дополнительные преимущества. Также доступен кэшбек, который начисляется в поинтах на реальные ставки. Поинты можно накапливать, а затем обменивать на деньги.
Бонусная программа интернет-площаки привлекательна для постоянных клиентов и новых игроков. Сайт предлагает 4 вида бонусов, в том числе бездепозитный, который выдается за регистрацию. На бездеп действует вейджер х2, отыгрыш – бессрочный. Чтобы активировать приветственный подарок, нужно внести на счет 100 рублей и отыграть их с вейджером х2. Кроме того, здесь предусмотрен кэшбек с бессрочным отыгрышем до 0, который начисляется от проигранной суммы.
Надежное казино, где пользователи могут получить деньги на депозит без первого взноса или фриспины на вращения в популярных слотах. Для этого понадобятся промокоды, которые регулярно генерирует администрация портала. Их разыгрывают в соцсетях площадки, выдают в службе поддержки или получают на сайтах, сотрудничающих с интернет-казино. Код вводится после авторизации, затем на счет поступает бонус. Условия бонусного предложения публикуются в личном кабинете.
Ресурс предлагает 9 видов бонусов, в том числе кэшбек и бездеп. За регистрацию здесь дают 20 фриспинов, при этом срок отыгрыша отсутствует. Казино также предлагает кэшбек до 11 от суммы проигранных денежных средств. Кэшбек – бессрочный.
Пользователи могут получить бездепозитный бонус за регистрацию. Это 150 фриспинов с вейджером х30. Бездеп – бессрочный. Также казино предоставляет релоад-бонусы, которые нужно отыграть 35 раз, и кэшбек до 11, не имеющий срока отыгрыша.
За первое пополнение казино выдает бонус до 100%. Чтобы получить бездеп, нужно проставить сумму бонусных средств в пятикратном размере по ставкам экспресс. При этом в каждой ставке должно быть от трех событий с коэффициентами от 1,4. Старт событий должен начинаться не позднее срока действия бонусного предложения. Кроме того, площадка предлагает релоад-бонусы по средам, дарит подарки на день рождения, реализует программу кэшбек.
Поощрения на портале получают новые и давно зарегистрированные пользователи. Приветственный пакет включает три вида бонусов, которые активируются после внесения депозита на сумму от 500 рублей. Бездепы выдаются при использовании промокодов в виде фриспинов. Условия отыгрыша – индивидуальные, их лучше уточнить заранее. Часто администрация дарит бездепы персонально. Можно попросить промокод и у службы техподдержки.
Честное казино с выгодной бонусной системой. Дарит до 325% на депозит. На бонусные средства действует вейджер х30, вывод денег осуществляется в любое время. За первый депозит предлагается бонус до 100%, если пользователь делает вклад на сумму от 1800 рублей. Отыграть поощрение нужно в течение недели с вейджером х5, тогда откроется еще 4 бонуса на пополнение баланса.
Чтобы вывести бонусные средства, нужно сделать следующее:
При наличии денег на балансе подайте заявку на выплаты. Обычно заявки обрабатываются мгновенно, если аккаунт пользователя верифицирован.
Удачной игры!